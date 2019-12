Daniela Katzenberger: Drama auf Mallorca! Lucas reicht es endgültig!

Wie der Herr, so’s Gescherr – das scheint auch im Hause Katzenberger-Cordalis nicht anders zu sein: Das neueste Familienmitglied, Chihuahua-Welpe Ruby, ist nämlich genauso wild wie Frauchen Daniela. Das musste (52) gerade am eigenen Leib erfahren, wie ein Insta-Video beweist: Eigentlich wollte der Sänger nur in Ruhe sein Müsli auf der Couch genießen (wobei man sich beim Thema Erziehung auch hier fragen kann, ob das der perfekte Ort zum Frühstücken ist…), als ihm Ruby das Essen wegschnappen will. „Schatz, was ist denn mit dem Hund los?“, fragt der Schlagersänger bei der Katze nach. „Der will doch nur spielen“, antwortet die Katze kichernd. Hunde-Erziehung sieht definitiv anders aus.

Hat Daniela Katzenberger ihren Hund nicht im Griff?

Wenn das Hundeflüsterer Martin Rütter sehen würde! Auch Kommandos wie „Sitz“, „Platz“ und „Aus“ scheinen dem Vierbeiner völlig fremd zu sein. Oder sind sie es etwa (33)? Denn bekanntlich ist Durchgreifen nicht gerade ihre Stärke. Auch bei der Erziehung von Töchterchen Sophia hapert es da nämlich. Die Konsequenz: Läuft bei der Vierjährigen mal etwas nicht nach ihrem Willen, tanzt sie ihren Eltern auf der Nase herum. „Du bist nicht mehr meine Freundin“, schimpft sie dann schon mal.

Auch das sorgte zwischen dem Paar schon oft für Zoff. Denn während sich Lucas durchsetzt, gibt Daniela anscheinend schnell nach. „Sie ist ein Kind und soll auch eins sein dürfen“, verteidigte Daniela ihre lockere Erziehungsmethode mal im Gespräch mit InTouch. Und auch der Hund soll offenbar kein Hundeleben führen...

