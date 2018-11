Daniela Katzenberger: Drama um die kleine Sophia

Reddit this

Als Mama in der Öffentlichkeit kann man ja eigentlich nichts wirklich richtig machen. Davon kann besonders ein Buch schreiben. Und auch ihr neustes Bild von Töchterchen Sophia sorgt wieder für viel Drama.

Sophia Cordalis trägt High Heels

Die Tochter von Daniela Katzenberger liebt alles was Mama liebt. Und dazu gehören auch Schuhe. Deswegen hat sie offenbar auch ihre eigenen kleinen High Heels für Kinder. "Meine kleine Carrie Bradshaw", schwärmt die stolze Mama. Doch für die Follower der Katze sind die Schuhe ein absolutes No Go...

Meine kleine Carrie Bradshaw Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Nov 30, 2018 um 4:43 PST

"Das ist doch wirklich noch zu früh für Absatzschuhe", Finde ich nicht gut... Absätze machen den Fuß kaputt und dann noch aus Kunststoff mit Weichmacher", "Ganz furchtbar fnde ich es, wenn kleine Mädchen solche Schuhe anziehen", oder "Kinderschuhe mit Absatz. Geht gar nicht", sind nur einige der vielen Kommentare unter dem Foto.

Daniela Katzenberger und die Mütter-Mafia

Ob die Schuhe nun richtig sind für Kinder nicht - darüber lässt sich streiten. Schließlich läuft Sophia damit sicher nicht den ganzen Tag herum.

Doch für Daniela Katzenberger ist so ein Shitstorm nichts neues. Immer wieder wird sie als Promi-Mama belehrt. Und damit ist sie nicht alleine! Auch wie oder Annemarie und bekommen regelmäßig solche fiesen Kommentare ab.