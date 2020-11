Daniela Katzenberger: Drama um eine andere Frau

Daniela Katzenberger hat Erfolgsgeschichte geschrieben. Ihr Name ist heute eine Marke, sie hat gut bezahlte Werbejobs und ist deutschlandweit bekannt. Für viele ist die Kult-Blondine damit ein echtes Vorbild – auch für Catrin Heyne. Und die tut gerade alles dafür, um in Dannis Fußstapfen zu treten…

Lang, lang ist es her, da wurde die Katze durch die VOX-Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ bekannt und schließlich auch berühmt. Mit ihren tätowierten Augenbrauen und dem Pfälzer Dialekt stand sie vor der „Playboy“-Mansion in Los Angeles, wollte sich dort als Covergirl bewerben – diese Szenen bleiben unvergessen. Mittlerweile lebt sie gemeinsam mit Ehemann Lucas und Tochter Sophia auf Mallorca, hat ihre eigene TV-Show und lebt ihren Traum.

Daniela Katzenberger bekommt Konkurrenz

Und genau das möchte nun auch eine andere Blondine erreichen. Auswanderin Catrin will die Katze nun vom Thron stoßen. Die Sächsin zog vor knapp zehn Jahren mit ihrem Mann Marco in die Schweiz – und wird aktuell vom „Goodbye Deutschland“-Team bei ihrem Alltag begleitet. Ihr Ziel? „Ich will, dass jeder irgendwann mal weiß, wer Catrin Heyne ist“, erklärte sie selbstbewusst vor laufender Kamera. „Ich will eine eigene Doku-Sendung, über den roten Teppich laufen, Werbeverträge – und dafür würde ich wirklich schon einiges machen“, so die 35-Jährige weiter. Dass sie ihren Worten auch Taten folgen lässt, machte sie schon mal deutlich – sie legte sich für die TV-Karriere unters Messer, ihre Brüste wurden vergrößert. Auch das erinnert an ihr Vorbild Daniela…