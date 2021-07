Daniela Katzenberger: Drama um eine andere Frau! Sie befürchtet das Schlimmste

Daniela trifft fast der Schlag

"Ich hatte so ein krasses Erlebnis heute Morgen um 10 Uhr. Da hat es geklingelt und ich denke noch oh, welcher Volldepp klingelt um 10 Uhr morgens sonntags? Das liebe ich ja wie Fußpilz", erzählt Daniela in ihrer Instagram-Story. "Auf jeden Fall mache ich voll verpennt die Tür auf und denke oh, welcher Depp klingelt denn da? Und da stehen fünf Mädels, so fünf Chicas, alle so um die 20 und sagen 'Hola, wir wollten nur wissen, ob der Lucas da ist'. Ich dachte so: Was? Wenn mir jetzt noch eine sagt, dass sie schwanger von meinem Mann ist, falle ich in Ohnmacht!"

Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass die jungen Frauen sich nur ausgesperrt haben und vom Hausmeister die Information bekamen, dass Lucas ihnen helfen könnte. "Der Lucas hat's natürlich auch gepackt. Da haben die den alle mega gefeiert. Das sind so Girls, die machen unter uns gerade ihr Party-Wochenende", so Dani. Dieses Erlebnis wird sie so schnell wohl nicht vergessen...

Ehe-Stress! Jetzt macht Lucas Cordalis sein eigenes Ding: