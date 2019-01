Daniela Katzenberger: Drama um ihre Gesundheit!

Reddit this

Ständig postet Daniela Katzenberger in den sozialen Medien Selfies, auf denen sie völlig übermüdet aussieht. Doch Müdigkeit kann sie sich in ihrem Beruf nicht leisten.

Tag für Tag ist sie on Tour, pendelt für Dreharbeiten und Red-Carpet-Auftritte zwischen Deutschland und ihrem Zuhause auf Mallorca hin und her und postet dann auch noch mehrmals täglich auf und Fotos.

Ihr Mittel, um bei all dem Stress noch irgendwie wach zu bleiben ist Kaffee, Kaffee und nochmal Kaffee. Eine Auszeit gönnt sich die Katze nicht. Wie lange kann das noch gut gehen? Mittlerweile sieht man Daniela deutlich an, dass sie mit den Nerven am Ende ist. Sie sieht blass aus, hat dunkle Augenringe.

Daniela Katzenberger: Baby-Drama!

Setzt Daniela Katzenberger ihre Gesundheit aufs Spiel?

Zwar versucht sich in den sozialen Medien nichts anmerken zu lassen und postet immer wieder Fotos, auf denen sie sich gut gelaunt in Szene setzt. Doch auch die Pflege ihrer Accounts frisst viel Zeit. Man kann nur hoffen, dass sich Daniela wenigstens hin und wieder eine Auszeit gönnt und neue Kraft tanken kann. Sonst droht womöglich schon ganz bald der Burnout...