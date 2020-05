Daniela Katzenberger: Drama um Sophia! Jetzt ist der Bogen überspannt

Reddit this

Schon seit Wochen schränkt das Coronavirus unser Leben ein. Während wir uns in Deutschland noch halbwegs frei bewegen dürfen, herrscht in anderen Ländern wie Italien und Spanien strikte Ausgangssperre. Auch und ihre Familie sind auf Mallorca betroffen. Besonders die kleine Sophia leidet unter der schwierigen Situation...

Daniela Katzenberger: "Für Sophia war es echt Hardcore"

Die 4-Jährige hat die Schnauze gewaltig voll von der Quarantäne. "Für Sophia war es schon echt Hardcore. Für uns auch teilweise wegen ihr, weil sie so genervt war. Sie hat auch neulich gesagt: 'Scheiß Corona-Virus!' Sie schnappt halt das auf, was wir den ganzen Tag sagen", erzählt die besorgte Mama Daniela jetzt in ihrer -Story.

Daniela Katzenberger und ihre Familie dürfen wieder raus

Doch glücklicherweise gibt es Licht am Ende des Tunnels. "Es ist bald vorbei. Wir haben es bald geschafft", freut sich die Kult-Blondine. "Wir dürfen ab dem 11. Mai wieder richtig raus. Unvorstellbar, als wäre man fünf Jahre in der Wohnung gewesen. Ich darf sogar meine Mutter besuchen. Sie darf auch herkommen." Lässt sich nur hoffen, dass sich Sophia dann wieder etwas einkriegt...

