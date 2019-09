Reddit this

Jetzt platzt Daniela Katzenberger der Kragen! In letzter Zeit wurde ihr immer wieder vorgeworfen, ihre Tochter unter Druck zu setzen.

steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht und musste sich im Laufe ihrer Karriere viele böse Dinge anhören. Mittlerweile hat sie sich ein dickes Fell zugelegt und ignoriert die fiesen Kommentare. Wenn es um ihre Tochter Sophia geht, wird die 32-Jährige aber auch mal sauer.

Daniela macht ihrem Ärger Luft

In letzter Zeit wird Daniela oft vorgeworfen, ihre vierjährige Tochter unter Druck zu setzten. Immerhin spricht sie schon drei Sprachen und geht bereits in die Vorschule. Das will die -Blondine aber nicht auf sich sitzen lassen. Auf ihrer -Seite macht sie ihrem Ärger nun Luft.

„Ja, sie ist erst 4 Jahre alt, aber glaubt mir: Es ist in Spanien das normalste der Welt. Da ich deutsch bin (oder besser gesagt Pfälzerin) und Lucas deutsch-griechisch und wir zudem noch auf Mallorca leben, erklärt es sich doch von selbst, dass meine Tochter von Haus aus 3 Sprachen beherrscht. Dazu kommt, dass sie in der Schule Englisch lernt, hatten wir ja fast alle“, so Daniela. „Daher verstehe ich die Aussage nicht, ich würde meinem Kind Leistungsdruck machen.“

Einen kleinen Witz zum Schluss kann sich Dani dann aber doch nicht verkneifen. „Sie hat mit 4 Jahren noch kein Abitur, aber da will ich mal gnädig sein“, witzelt sie.

