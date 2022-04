Daniela Katzenberger: Drama um Sophia! Warum tut sie ihrer Tochter das an?

Klar, das bringt der Familie viel Geld – doch für Danis Tochter dürften diese stressigen Wochen immer belastender werden, je älter sie wird! Denn für sie bedeutet das: immer wieder raus aus ihrem gewohnten Umfeld, getrennt von Freundinnen, Lernen, Spaß und Spielen in der Vorschule – und ihrem geliebten Hobby Reiten. Stattdessen: endlose, langweilige Stunden am TV-Set, triste Abende im Hotel vor dem Fernseher und der Verzicht auf eine kindgerechte Freizeitgestaltung, denn natürlich müssen ihre Eltern nach stressigen Drehs auch mal entspannen. Doch bei ihrer Mama sind die Prioritäten festgezurrt! Sie ist schon ganz aufgeregt, dass es bald wieder losgeht im TV: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wieder ist, im Fernsehen zu laufen, das ist so krass. Ich mache das ja schon gefühlt 150 Jahre, aber für mich ist das jedes Mal aufregend, wenn so eine Staffel beginnt …“, schwärmt Dani.