Daniela Katzenberger: Drama um Tochter Sophia!

Freche Sprüche, zickige Antworten, endlose Diskussionen – im Hause Katzenberger gibt es gerade einen richtigen Zwergenaufstand. „Mama, du bist stinki!“– diese und andere Frechheiten muss sich (32) momentan beinahe täglich gefallen lassen. Auf dem Weg in den Kindergarten hagelt es von Tochter Sophia Cordalis (3) im Auto regelmäßig einen Spruch nach dem anderen – und die haben es manchmal ganz schön in sich… Besonders nervenzerrend, zumal die Trauer um Costa Cordalis die Familie momentan ohnehin aufreibt.

Auf ihrem -Account gewährt die Katze Einblicke in die Trotzphase ihrer Prinzessin, postet beinahe täglich die Diskussionen, die sie mit ihrer Tochter führen muss. Läuft etwas nicht nach Sophias Nase, kommt von ihr nur: „Du bist nicht mehr meine Freundin!“ Selbst die toughe Dani muss da sichtlich schlucken. „Na toll, schon am frühen Morgen wieder alles versaut“, jammert sie in die Handykamera.

Dass Sophias Verhalten so einigen Eltern bekannt vorkommen dürfte, liegt auf der Hand. Schließlich testen Kinder gerade in diesem Alter sehr gern ihre Grenzen, probieren immer wieder aus, wie weit sie gehen können. Wichtig ist da natürlich, klare Regeln aufzustellen.

Daniela Katzenberger und Lucas streiten über Erziehung

Doch genau da liegt Danielas Problem. Denn seit Sophia das Licht der Welt erblickte, ist die Kleine der Mittelpunkt in Danis und Lucas’ Leben, wird verwöhnt wie eine kleine Prinzessin. Die Dreijährige bestimmt beinahe alles, macht, wonach ihr der Sinn steht. Ob mit Mamas Handy spielen, Papa (51) schminken oder bei den Eltern im Bett schlafen. Im Hause Katzenberger gibt Sophia den Ton an. Selbst Daniela hat ab und an das Gefühl, dass ihre Tochter ein wenig zu viel Aufmerksamkeit bekommt, mehr Grenzen braucht.

„Lucas verwöhnt Sophia viel zu sehr“, gab sie selbst schon im "Closer"-Interview zu. Und auch in Sachen Spielzeug hat Daniela schon lange die Kontrolle verloren. Denn auch die Omas und Opas schütten die Kleine mit Geschenken zu. „Das Problem ist wirklich, dass sie von allen Seiten zubombardiert wird mit Geschenken. Die ist manchmal total überfordert“, so Daniela Katzenberger. „Ich habe halt Angst, dass es irgendwann so sein wird, dass sie sich über gar nichts mehr freut, weil es einfach so eine Selbstverständlichkeit geworden ist.“

Für Daniela ist es also höchste Zeit, ein bisschen strenger zu werden. Doch das dürfte besonders jetzt, nach dem Tod von Costa Cordalis, nicht ganz leicht sein...