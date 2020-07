Daniela Katzenberger: Drama um Tochter Sophia!

Auch an Daniela Katzenberger gingen die letzten Monate nicht spurlos vorüber! So mussten sich auch Danni, Ehemann Lucas und Töchterchen Sophia vor der Corona-Pandemie schützen und die meiste Zeit zu Hause verbringen. Für die kleine Familie eine ziemliche Herausforderung! Wie Danni nämlich nun berichtet, geriet sie mit Tochter Sophia teilweise ganz schön an ihre Grenzen...