Daniela Katzenberger: Drama um Töchterchen Sophia!

und ihre Familie befinden sich gerade in Quarantäne. Auf Mallorca gibt es bereits die Ausgangssperre. Deshalb müssen sie, Mann und Tochter Sophia sich die Zeit zu Hause vertreiben. Doch besonders das kleinste Familienmitglied leidet unter der schwierigen Situation...

Sophia Cordalis vermisst ihre Freunde

"Die muss halt den ganzen Tag hier hocken. Irgendwann hat man halt alles durchgebastelt und gemalt. Und dem Kind ist ja auch langweilig", erzählt die besorgte Mama jetzt in ihrer -Story. Am meisten fehlen der Kleinen der soziale Kontakt. "Gestern hat sie auch das erste Mal gesagt: 'Mama, bitte darf ich wieder in die Schule? Ich will in die Schule. Ich will zu meinen Freundinnen'".

Daniela Katzenberger appelliert an ihre Fans

Auch wenn es schwer fällt, will Daniela auch ihre Fans ermutigen, zu Hause zu bleiben. "Ich habe gesehen, dass sich viele noch im Eiscafé sitzen. Das muss jeder selbst entscheiden, aber das ist halt nicht so gut in der jetzigen Situation", findet sie. "Ich kann einfach nicht drauf scheißen, was in der Welt los ist. Und das ist genau das, was man damit aussagt, wenn man so tut als wäre nichts."

