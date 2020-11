Daniela Katzenberger: Drama vor laufenden Kameras! Warum tut Lucas ist das an?

Er hatte sich wahrscheinlich schon am Pool des „Versace“-Hotels an der australischen Gold Coast Cocktails schlürfen sehen… Und das bisschen Busch-Life hätte Lucas Cordalis bestimmt auch mit Bravour gewuppt: als cooler Koch am Lagerfeuer oder als Fitness-Freak, der lässig jede Prüfung meistert.

Lucas Cordalis (53) soll sich jedenfalls riesig gefreut haben, dass er als erster Kandidat für das RTL-„Dschungelcamp“ im Januar 2021 unterschreiben konnte. Denn auch die fette Gage und die Aussicht auf weitere TV-Deals hätten ihm sicher so manches schwer verdauliches Schafauge versüßt…

Doch nun folgte durch Corona erst die Verlegung in eine Grusel-Burg nach Wales und schließlich die Komplett-Absage der Kult-Show. Wie traurig, auch für Lucas! Kleiner Trost: Wie jetzt durchsickert, plant RTL nun fieberhaft eine abgespeckte Dschungel-Variante – doch die könnte für Lucas riskanter werden als eine Schlange in der Hängematte!

Droht Lucas die TV-Blamage?

Produziert werden soll nämlich eine Art „Highlight“-Show mit einigen Stars der letzten Jahre – aber auch mit diversen neuen, fragwürdigen Gestalten aus dem Trash-TV-Universum! Da dürften Zoff, Geschrei und ein deutlich erhöhter Fremdscham-Faktor schon mal vorprogrammiert sein…