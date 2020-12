Daniela Katzenberger: Drama wegen dieser Blondine!

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist die erfolgreichste Blondine im ganzen Land? Jahrelang ließ sich diese Frage eindeutig beantworten. Doch jetzt sieht es so aus, als würde sich Daniela Katzenberger von ihrem Titel bald verabschieden müssen! Denn Evelyn Burdecki scheint fest entschlossen, sich den Spitzenplatz unter den Wasserstoffperoxid-Promis zu krallen…

Als sie 2017 den "Bachelor" um den Finger wickeln wollte, musste sie zwar schon in der ersten Nacht ohne Rose den Heimweg antreten – doch spätestens seit ihrer Krönung zur Dschungelqueen 2019 steht fest: "Blitz birne Burdecki" ist vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber ein strahlender Stern am Reality-Himmel! Ob bei "Let’s Dance" oder als Jurorin bei "Das Supertalent", in Sachen Karriere gibt es für sie nur eine Richtung: bergauf. Ihr Erfolgsrezept? Eine charmante Mischung aus Dusseligkeit und großer Klappe. Einziges Problem: Diese Nische ist eigentlich schon besetzt. Und zwar von Daniela, die mit ihrem Motto "Sei schlau, stell dich dumm" in den letzten Jahren Erfolge feierte. Auch sie hat bei "Goodbye Deutschland" als Tollpatsch im TV angefangen, um sich langsam zur Tussi mit Turboantrieb hochzuarbeiten – samt eigener TV-Show, diversen Buch-Deals und zwei Millionen Followern auf Instagram. Da hat Evelyn wohl ganz genau hingeschaut – und sich so einiges abgeguckt!