Daniela Katzenberger: Dramatische Konsequenz! Jetzt macht sie ernst

Um ständige Angriffe im Dschungel zu unterbinden, hat die Katze ihrer Schwester eine anwaltliche Unterlassung geschickt...

Diese offensichtlichen Drohungen waren dann einfach zu viel. Schon vor dem Abflug ins Dschungelcamp flatterte bei Jenny Frankhauser (25) ein Brief vom Anwalt herein, der ihr verbietet, weiterhin Lügen über ihre Schwester zu verbreiten. Im Exklusiv-Interview mit "Closer" sagt Daniela Katzenberger (31): „Ich muss meine Familie schützen. Leider gibt es da wohl keinen anderen Weg.“

Daniela Katzenberger: Das Familien-Drama eskaliert komplett!

Ihr Verhältnis gleicht einer Achterbahn. Jenny und Daniela wuchsen gemeinsam im beschaulichen Ludwigshafen auf. Als die sechs Jahre ältere Schwester sich dann zum TV-Star entwickelte, bröckelte das Verhältnis plötzlich. „Ich war viel unterwegs, und man sah sich leider seltener“, erklärte Daniela einmal in einem Interview. Doch auch für Jenny muss es schwer gewesen sein, dass plötzlich ganz Deutschland Fotos, Interviews oder Umarmungen von der eigenen Schwester haben wollte.

Jenny und Dani waren ein Herz und eine Seele

Als sich Jenny dann ein paar Jahre später ebenfalls für ein Leben vor der Kamera entschied, nahm ihre Schwester sie an die Hand: Sie ermöglichte ihr Auftritte in ihren Reality-Shows und nahm sie mit auf Promi-Veranstaltungen und rote Teppiche. Bei Danielas Hochzeit am 4. Juni 2016 war Jenny Brautjungfer und schwärmte: „Meine Schwester ist mein Ein und Alles.“

Doch diese Meinung sollte sich ändern. „Was Daniela mir angetan hat, möchte und werde ich niemals verzeihen. Sie ist für mich einfach nur noch ein fremder Mensch, mit dem ich nichts mehr im Leben zu tun haben möchte“, schimpfte Jenny im vergangenen Jahr öffentlich und warf Daniela vor, „rücksichtslos, selbstverliebt, egoistisch und respektlos“ zu sein.

Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Schwester Jenny Frankhauser!

Daniela schwieg zu den Vorwürfen, lieferte sich keine Schlammschlacht. „Es gibt in jeder Familie immer unterschiedliche Ansichten zu Themen, aber das bespricht man intern und nicht in der Öffentlichkeit“, war alles, was sie sagte. Mehrfach gab es von Dani Annäherungsversuche: „Ich habe immer gesagt, dass ich meine Familie liebe und natürlich auch meine kleine Schwester.“ Doch davon wollte Jenny nichts wissen, im Gegenteil, sie quengelte weiter. Den Vertrag für das Dschungelcamp bereits unterschrieben, stellte sie klar: „Ich bin niemand, der sich den Mund verbieten lässt.“ Und Mama Iris (50), die ihre Tochter nach Australien begleitete, spricht dort in die Mikrofone: „Früher haben wir alle unsere große Tochter unterstützt, bis sie am Ziel ihrer Träume angekommen ist. Jetzt ist mal die Kleine dran.“

Jenny kann ihrer Schwester nicht verzeihen

Schon beim Fotoshooting für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (täglich, ab 22.15 Uhr, RTL) wird deutlich: Jenny lässt die Katzen-Jagd nicht sein.

Auf dem Foto zieht sie einer Stofftier-Mieze am Ohr, wirft sie danach hinter sich. Eine klare Kampfansage – gegen die sich Daniela jetzt gewehrt hat. Nach "Closer"-Informationen erhielt Jenny vor ihrem Einzug eine Unterlassung, üble Nachrede über Daniela und ihre Familie zu verbreiten. Bei deren Zuwiderhandlung wird sie juristisch belangt.

Als "Closer" Daniela damit konfrontiert, dementiert sie gar nicht erst, sich rechtlich gegen die Lästereien ihrer Schwester gewehrt zu haben: „Ich muss meine Familie, vor allem meine kleine Tochter schützen. Und Jenny hat leider in der Vergangenheit schon genug Lügen in die Welt gesetzt und uns damit schlechtgemacht. Ich habe mich an einer Schlammschlacht nicht beteiligt, aber sie macht immer weiter.“

Gegen eine Teilnahme ihrer Schwester an dem TV-Format habe sie gar nichts. „Aber sie soll sich bitte über sich selbst definieren und nicht über mich. Und dazu gehört auch, einfach mal meinen Namen da wegzulassen. Ihr Leben ist auch ohne mich spannend genug“, erklärt Daniela. So deutliche Worte hat man bislang vom Reality-Star noch nie zum Schwestern-Zoff gehört. Eines macht das klar: Daniela hat auch genug davon, immer auf die Anschuldigungen ihrer Schwester angesprochen zu werden. Sich rechtfertigen zu müssen. Irgendwann ist nun mal Schluss. „Ich bin die Letzte, die Streit will. Ich will nur meine Ruhe und dass sich die ganze Familie versteht – und nicht öffentlich zerfetzt. Und ich hoffe, dass Jenny ihre Chance im Camp nutzt – ehrlich!“ Das Dschungelcamp wird sich Daniela wohl nicht anschauen: „Ich möchte mich nicht weiterhin mit Negativem belasten. Ich nutze die Zeit lieber für positive Dinge und ganz besonders, um Zeit mit meiner kleinen Tochter zu verbringen. Ich denke, das versteht jeder.“