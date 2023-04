Daniela Katzenberger: Ehe-Drama! Jetzt hängt auch ihre Beziehung am seidenen Faden

Wochen voller Trauer, Tränen und einer öffentlichen Schlammschlacht liegen hinter ihr: Nach 20 Jahren Ehe muss Iris Klein als Single neu anfangen. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von ihren Töchtern. Und weil Jenny als junge Mama alle Hände voll zu tun hat, muss vor allem Dani herhalten. Erst kürzlich räumte sie unter Tränen mit ihrer Mama die eheliche Finca aus. Dabei hatte Dani sich anfangs noch aus dem Trennungsdrama heraushalten wollen. Sie sei "keine Eheberaterin", betonte sie damals in ihrer Instagram-Story. Doch mittlerweile sieht es ganz danach aus, als hätte die Katze es zu ihrem Herzensprojekt gemacht, ihrer gebeutelten Mama über die schwere Zeit hinwegzuhelfen. Denn Iris und Daniela verbringen momentan jede freie Minute miteinander. Und so manches (etwa die auffallende Ähnlichkeit der Balkone) könnte darauf hindeuten, dass Iris inzwischen in derselben Wohnanlage lebt wie Dani.

Fast täglich sind die beiden Frauen zusammen unterwegs, gehen spazieren oder Kaffee trinken Auch Ausflüge in den Baumarkt stehen regelmäßig auf dem Programm, schließlich muss Iris ihre neue Bleibe einrichten. In ihrer offenbar grenzenlosen Fürsorge schlägt Dani bei Bedarf sogar ihr Nachtlager auf dem mütterlichen Sofa auf, statt daheim bei Mann und Kind zu schlafen. Dabei verdrängt sie offenbar, dass es Lucas und Töchterchen Sophia kaum gefallen dürfte, ständig auf Daniela verzichten zu müssen. Bringt die Katze durch ihre Fixierung auf Iris’ Probleme womöglich ihre Ehe ernsthaft in Gefahr? "Natürlich ist es menschlich und auch wichtig, für die eigene Mutter da zu sein. Ein Dauerzustand sollte das natürlich nicht bleiben", rät Psychologin Susanne Kraus gegenüber "Closer". "Wichtig ist es, den eigenen Partner nicht zu vergessen und viele Gespräche mit ihm zu führen. Man muss klarstellen: Du bist die Nummer eins in meinem Leben, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt." Iris dürfe keinesfalls vergessen, dass ihre Tochter ein eigenes Leben hat. "Gemeinsame Mama-Tochter-Zeit ist in dieser Situation natürlich hilfreich. Aber eines Tages muss sie wieder auf beiden Beinen stehen." Darauf hofft auch Dani: "Sie schafft das. Sie wird und sie muss!" Allein schon, damit Daniela endlich wieder Zeit hat, sich um die eigene Beziehung zu kümmern...

