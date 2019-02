Daniela Katzenberger: Ehe-Krise! Wie lange macht sie das noch mit?

Reddit this

Bahnt sich bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis etwa eine handfeste Ehe-Krise an? Es gibt immer wieder Zoff zwischen den beiden...

Eigentlich sind und ein echtes Vorzeigepaar. Doch jetzt kriselt es zwischen den beiden. Erst kürzlich verriet Daniela gegenüber "Intouch Online", dass sie ihre Babypläne erstmal auf Eis gelegt haben. Und auch Lucas' ständige schlechte Laune sorgt immer wieder für Zoff.

Daniela Katzenberger: "Er kriegt einen raueren Ton mir gegenüber"

"Im Moment ist Lucas total unter Strom. Da kriegt er auch einen raueren Ton mir gegenüber. Der ist total angespannt!", gab Daniela im Interview mit "Gala" zu. Das hat einen bestimmten Grund: "Der ist sehr nervös, der ist ja bei 'Schlag den Star' Mitte März und das macht ihn ein bisschen wahnsinnig."

Daniela Katzenberger: Sie verrät ihr Abnehm-Geheimnis!

Zwar unterstützt sie ihm öfters beim Vorbereiten, doch seine Laune wird dadurch nicht besser. "Er macht ganz viele solcher Reaktionstests am Laptop. Da sitzt er immer stundenlang und ist nicht ansprechbar. Und dann bekommt er einen sehr rauen Ton, wenn ich dann mal irgendwas will. (...) Der wird richtig zickig. Seitdem bin ich auch davon überzeugt, dass Männer ihre Tage bekommen."

Nach "Schlag den Raab" soll es in die Flitterwochen gehen

Immerhin will Lucas sein Verhalten bald wieder gut machen: "Er hat mir versprochen, wenn er gewinnt, dann gehen wir in die Flitterwochen. In ein Wellnesshotel im Schwarzwald." Lässt sich nur hoffen, dass Lucas wirklich als Gewinner aus der Show geht...