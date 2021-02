Daniela Katzenberger: Ehe-Stress! Jetzt macht Lucas sein eigenes Ding

Helfen soll dabei ein neues Morgenritual, und das zeigt der Ehemann von Daniela Katzenberger (34) fast täglich auf Instagram: In aller Herrgottsfrühe marschiert Lucas samt Coffee to go in den menschenleeren Park. Schießt ein paar Selfies. Und genießt die Ruhe in der katzenfreien Zone … Kein Wunder, denn die erzwungene Nähe hat schon im vergangenen Frühjahr dafür gesorgt, dass sich das Paar öfter mal heftig angefaucht hat! Damals verriet Daniela, wie sehr der Mangel an Auslauf ihre Ehe belastet: "Das ist wirklich eine brutale Beziehungsprobe", gestand sie ihren Instagram-Followern. "Da ist dann Lucas, der herumlabert, und meine Tochter Sophia, die total überdreht ist. Ich gehe dann immer ’ne halbe Stunde ins Auto und höre Musik, lege die Beine hoch und hab meine Gedanken nur für mich."