Daniela Katzenberger: Ehe-Zoff! Zerstört dieses Model ihre Liebe?

Arme ! Obwohl die Katze und ihr Lucas eine echte Bilderbuch-Ehe führen, ziehen nun dunkele Wolken über dem Ehe-Himmel der beiden auf...

Daniela Katzenberger: Ihre Erziehungsmethoden sorgen für Aufsehen

Lucas Coradlis wird angeflirtet!

Wenn das mal nicht zur ersten richtigen Ehekrise führt… Denn Daniela Katzenberger sieht sicherlich gar nicht gerne, was sich da gerade auf abspielt: Ihr Kater wird hartnäckig angeflirtet. Von einer Dame, die nicht nur charmant ist, sondern auch äußerst attraktiv. Er kommt an bei den Ladys: Wenn Lucas auf Instagram ein neues Foto von sich hochlädt, häufen sich schnell begeisterte Kommentare – vor allem von weiblichen Fans. Eine seiner Followerinnen fällt allerdings aus dem Rahmen: Sie liked fast jedes seiner Bilder, hinterlässt sogar regelmäßig zuckersüße Komplimente. Auch unter eine Aufnahme, die den 52-Jährigen in entspannter Meditations-Pose zeigt, schreibt sie passend: "Ohm!" – und dazu setzt sie ein rotes Herz… Unter ein anderes Bild, auf dem der Sänger lässig an einer Wand lehnt, setzte sie dagegen ein Kuss-Emoji. Ob Lucas diese Flirt-Attacke kaltlässt? Nein. Er reagiert sogar darauf – mit einem "Gefällt mir". So geht Flirten via Instagram!

Daniela Katzenberger schäumt vor Wut

Aber wer ist dieser mysteriöse Fan, der Lucas da umgarnt? Laut eigener Aussage arbeitet sie als Fotomodel, Spezialgebiet: ultraknappe Bikinis. Außerdem war sie bereits auf dem Cover eines internationalen Männermagazins… Da konnte Lucas wohl einfach nicht widerstehen und abonnierte ihren Social-Media-Account ebenfalls. Und das, obwohl Daniela mal gegenüber "CLOSER" gestand, wie sehr sie das Thema Eifersucht in ihrer Beziehung beschäftigt: "Man weiß doch nie, was passiert. Ich sehe, was die Mädels ihm teilweise so schreiben und dass da Handynummern geschickt werden und BH-Größen und diverse Fotos. Da muss man schon hart im Nehmen sein!" Ob es Lucas egal ist, wie sehr er Dani mit solchen Insta-Flirtereien verletzt? Er spielt das Thema runter: "Klar liebe ich meine Fans und versuche, für sie da zu sein", sagt er gegenüber "CLOSER". Nicht gerade die Reaktion, die frau sich wünscht…

