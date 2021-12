Daniela Katzenberger: Eindringlicher Appell! Sie will so nicht weiter machen!

"Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich sehr offen mit meiner Figur und meinen Makeln umgehe", so die selbstbewusste Reality-Show-Darstellerin, Sängerin und Influencerin gegenüber "Freizeitwoche". Sie plädiert dafür, dass wir endlich aufhören, an uns selbst rumzunörgeln: "Es ist wichtig, dass Frauen aufhören, sich selbst fertig zu machen!" Denn jeder ist gut so, wie er ist – ob mit ein paar Kilos mehr oder weniger!

