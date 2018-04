Daniela Katzenberger: Eiskalter Schachzug! Jetzt zeigt sie Krallen!

Die Katze hat einen Mega-Mode-Deal an Land gezogen. Und macht damit Heidi ernsthafte Konkurrenz...

Für Daniela Katzenberger (31) läuft es gerade richtig gut. Die Kult-Blondine hat nach "CLoser"-Informationen beim Discount-Giganten Lidl einen super Job an Land gezogen: Sie darf dessen nächste Fashion-Kollektion entwerfen! Eine, der das gar nicht gefallen dürfte, ist Heidi Klum (44). Die Model-Mama brachte schließlich gerade erst ihre Linie „Esmara by Heidi Klum“ in die Lidl-Läden. Es scheint, als lieferten sich die beiden Frauen nun einen erbitterten Designerinnen-Wettstreit...

Vor einem Monat startete der Verkauf der „Esmara by Heidi Klum: #letsdenim“-Kollektion in den Filialen: Jeanskleidung für Frauen und junge Mädchen. Es ist bereits Heidis dritte Kollektion für den Top-Discounter. Doch wie sicher ist ihr Engagement noch? Denn jetzt naht Konkurrenz: Daniela Katzenberger arbeitet derzeit mit Lidl an ihrer ersten Kollektion, schon bald soll ihre Mode in den Läden liegen. Ebenfalls für Frauen und junge Mädchen. „Daniela ist mit der Lidl-Kollektion gerade in den letzten Zügen und freut sich sehr, dass sie ausgewählt wurde“, verrät ein Insider gegenüber "Closer".

Muss sich Heidi nun Sorgen machen?

Klar ist, dass die Katze weiß, wie man sich und die eigenen Produkte erfolgreich vermarktet. „Ich bin clever und gewitzt, habe ein gutes Bauchgefühl und besaß schon früh einen ausgeprägten Geschäftssinn“, sagt sie. Ihre erste Mode-Kollektion brachte Daniela bereits 2012 raus. Der Mix aus bunten Jeans, T-Shirts, Blusen, Kleidern und Jacken war ein Riesen-Erfolg! Es folgten Schuhe, Tassen, Accessoires und Make-up.

Kürzlich ergatterte Daniela sogar eine eigene Fashion-TV-Show, „3 Boxen, dein Style“ (RTL II), und brachte auch noch ihr eigenes Magazin „Daniela Katzenberger“ raus.

Keine Frage, auch Heidi ist mega-erfolgreich. Aber wer will schon vom Thron gestoßen werden? „Etwas Konkurrenz hält mich fit und ist somit in meinen Augen nicht 100 Prozent negativ“, erklärte Heidi zwar mal. Aber ob sie es wirklich so gut findet, wenn sie mit Danielas Mode zeitnah in den Filialen hängt?

Daniela Katzenberger ist auf der Überholspur

Zumal es gut sein kann, dass die 31-Jährige an ihr sogar vorbeizieht... Aktuell macht Heidi vor allem mit ihrer Liaison mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (28) Schlagzeilen. Dass sie sich auf Instagram wie ein verliebter Teenager präsentiert und Küsschen in die Kamera wirft, stößt vielen Fans auf. „Jetzt dreht sie durch“, schreibt eine Frau dort. Auch den Altersunterschied können viele nicht verstehen. „Langsam echt lächerlich, dieses ganze Getue … Warte schon darauf, wann sie jemanden hat, der gerade 18 wird“, schreibt eine andere.

Daniela dagegen hat sich von der schrillen Blondine zur stylishen Mama gemausert. „Ich glaube, jeder kennt mich von damals in den knappen, grellen Fummeln und den Hüfthosen, die ich so heiß und innig geliebt habe. Bunt und farbenfroh trage ich zwar immer noch gerne, aber ich würde meinen Stil heute eher als sportlich-schick bezeichnen“, sagt sie.