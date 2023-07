Daniela Katzenberger: Endlich bricht sie ihr Schweigen zu den Babygerüchten

Sie gehen durch dick und dünn – auch vor laufenden Kameras: Gerade startete "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" auf RTLZWEI. Daniela gewährt den Fans wieder einen Blick in ihr Leben. Und da geschieht so einiges! "Bei uns ist wieder jede Menge los, Sophia will unbedingt einen Hund, ich soll eine Rollschuh-Mama werden und wir bauen eine neue Küche ein. Lucas will puren Minimalismus und ich was gemütliches … aber ich weiß, wer sich durchsetzt. Und es wird musikalisch, mehr verrate ich aber noch nicht …", grinst sie gegenüber "Closer". Doch ein kleines Geheimnis plaudert sie dann doch aus!