Daniela Katzenberger: Endlich! Die lang ersehnte Versöhnung!

Das, was die Fans von Daniela Katzenberger an ihr so lieben, ist, dass sie keine Starallüren hat. Nicht abgehoben ist. Sich ungeschminkt zeigt. Und ganz privat exklusive Einblicke in ihr turbulentes Leben zwischen Karriere, Familie, Deutschland und Mallorca gewährt. Auch ihre Familie, insbesondere Mama Iris Klein und Halbschwester Jenny Frankhauser, hat durch sie einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Dass es da gelegentlich zu Streitereien kommt, ist vorprogrammiert - und eben öffentlich...

Barbara Schöneberger: Mieser Diss gegen Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger: Schlimmer Streit mit Iris und Jenny

Vor ein paar Tagen ging der mieser Streit mit Katzenmama Iris in die nächste Runde. Denn Daniela hatte ein Foto gepostet, auf dem sie mit zwei Freundinnen zu sehen ist. Der Kommentar der eifersüchtigen Iris: "Liebe Daniela, ich wünsche dir mit deiner neuen Mutter und deiner neuen Schwester alles Gute. Es ist zwar schade, dass wir alle nicht mehr gut genug für dich sind, aber wir stehen natürlich nicht im Weg." Sehr erwachsen - aber die Katze konnte das nicht auf sich sitzen lassen: "Entschuldige, dass ich mir mit 31 Jahren erlaube mit meinen Freundinnen Wellness zu machen... ohne meine Mutter. Was habe ich mir nur dabei gedacht", schrieb sie ironisch zurück. Auch mit Halbschwester Jenny Frankhauser liegt die TV-Blondine bereits lange im Clinche. Verscherzt sie es sich jetzt mit jedem?

#girlsweekend #wellnesshotel Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Apr 5, 2018 um 11:06 PDT

Daniela Katzenberger: Endlich versöhnt?

Wie es aussieht, wandelt der Reality-Star jetzt auf Wegen der Versöhnung. Bei "RTL Exklusiv" ist sie im Interview mit Gatte Costa Cordalis zu sehen. Über ihre Mama, die von Danielas Fans teils stark kritisiert wurde, sagt sie: "Ich kann das auch niemandem verübeln Ich bin jetzt selbst Mama und wenn ich daran denke, dass [Sophia] Ende 20 und schwanger ist, und dann kommt da so ein Grieche und nimmt sie mit nach Mallorca oder in ein anderes Land..." An dieser Stelle steigt Göttergatte Lucas ein und korrigiert sie: "Aber Schatz, das ist der Lauf der Dinge." Für Daniela kein Argument: „Ja, der Lauf der Dinge! Da kann man trotzdem auch mal sauer werden. Das tut trotzdem weh.“ Sie nimmt ihre Mutter also in Schutz - ganz neue Töne beim Katzenberger-Mutter-Tochter-Gespann...

Daniela Katzenberger: "Ich bin mir sicher, dass die mich lieben"

Um das Ganze auch dem letzten Fan begreiflich zu machen, sagte die blonde Power-Mama noch, dass es ja ganz normal ist, wenn es innerhalb der Familie Streitereien gäbe: "Wo viele Mädels sind, da wird auch mal viel gezickt und das ist völlig normal! Und ich liebe sie so wie sie sind. Wirklich! Also ich bin mir auch sicher, dass die mich lieben.“ Na, also, die Fans können aufatmen - alles in Butter! Nur mit Halbschwester Jenny ist der Streit noch immer ein großes Thema.... Ob der sich dann bald auch legt? Es bleibt spannend!