Daniela Katzenberger: Endlich lüftet sie das süße Geheimnis!

Reddit this

Endlich ist es raus! macht klaren Tisch. Nachdem sie schon vor Tagen eine Überraschung an ihre Fans angekündigt hat, wurde natürlich schon viel spekuliert. Viele Fans der Blondine dachten sofort an ein Baby. Jetzt lüftet sie endlich das Geheimnis!

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Vor den Scherben ihrer Ehe

Daniela Katzenberger macht es endlich öffentlich!

Nein, Daniela Katzenberger ist nicht schwanger! Ein Baby präsentiert sie ihren Fans trotzdem - ihr musikalisches Baby! Sie hat gemeinsam mit den Song "Jealous Guy" von John Lennon aufgenommen. Und darauf ist sie mächtig stolz!

"Meine Überraschung für euch! Mit diesem Lied erfülle ich mir einen echten Herzenswunsch, denn es hat eine besondere Bedeutung für mich... Lucas und ich haben es sehr oft gehört, als wir frisch zusammengekommen sind. Alles war anders, neu und der Anfang von allem, was wir heute sind. Vor ein paar Monaten haben wir unser Lied a capella im Garten gesungen, dieses Video habe ich auch hier gepostet", schwärmt die 32-Jährige.

Daniela Katzenberger: Die Fans haben ihr Mut gegeben

Schon vor einiger Zeit hat Daniela Katzenberger den Song gemeinsam mit Lucas in ihrem Garten gesungen. Die Fans sind vollkommen ausgerastet. Jetzt können sie sich den Song komplett anhören! "Eure Kommentare dazu waren unglaublich, damit habe ich überhaupt null gerechnet, denn natürlich bin ich keine professionelle Sängerin. Viele haben sich gewünscht, dass ich das Lied mal "richtig" aufnehme... damit habe ich nicht nur euch einen Wunsch erfüllt, sondern auch mir. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, ob es euch gefällt, wie eure Reaktionen darauf sein werden... Nehmt es einfach an als kleines Geschenk für euch", beendet sie ihren Post.

Das Feedback ihrer Follower ist eindeutig: Sie freuen sich riesig über die Überraschung!