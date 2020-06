Daniela Katzenberger erlangt negative Berühmtheit in den USA

Dass die TV-Blondine derzeit so gehypt wird, liegt sicher auch an ihrem extrem sympathischen Auftreten in ihrer RTL2-Doku. Seit die Sendung lief, gelten sie und Lucas Cordalis (43) als absolutes Traumpaar.

Doch was für Deutschland gilt, gilt noch lange nicht für die USA! Dort erlangten Daniela und Lucas jetzt nämlich mit einem Foto geradezu negative Bekanntheit. Das Online-Magazin "Distractify" benutzte ein Knutsch-Foto der beiden, um einen Artikel über die nervigsten Arten von Pärchen zu illustrieren. "Acht Typen von nervigen Pärchen, durch die du dein Single-Leben wieder zu schätzen weißt", heißt der Artikel. Warum genau ausgerechnet ein Foto von Daniela Katzenberger gewählt wurde, wird in dem Text nicht weiter erklärt. Wahrscheinlich ist es also reiner Zufall.

Über den Zwischenfall können die beiden sicher nur lachen. Als "nerviges Pärchen" empfinden die deutschen Fans Lucas und Dani zum Glück schließlich so gar nicht...