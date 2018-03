Daniela Katzenberger: Erschreckendes Foto aufgetaucht! Ihre Fans sind in Sorge

Daniela Katzenberger: Erschreckendes Foto aufgetaucht! Ihre Fans sind in Sorge

Huch, was ist denn mit Daniela Katzenberger los? Eigentlich ist die Katze für ihr makelloses Aussehen bekannt. Auf dem Roten Teppich präsentiert sich Daniela stets mit perfekten Make-up und einzigartigen Looks. Das neuste Foto von Daniela zeigt allerdings das absolute Gegenteil! Daniela wirkt darauf abgespannt und müde. Kein Wunder also, dass das Bild bei ihren Followers für große Aufregung sorgt. Viele Fragen sich: "Geht es Daniela gut?"

Daniela Katzenberger: Alle Zeichen sprechen für eine Schwangerschaft!

Daniela Katzenberger: Müde und abgespannt

Bei "Instagram" präsentiert sich Daniela ihren Followers mit einem Schnappschuss aus ihrem Bett. Das Bild zeigt eine müde und abgespannt Daniela. Die Katze kommentiert: "Fit nicht, aber wach (...)." Daniela ist eigentlich bei ihren Fans für ihr makelloses Aussehen und ihre fröhliche Art bekannt. Das Bild zeigt jedoch eine komplett andere Daniela. Verständlich, dass ihre treuen Anhänger bei diesem Anblick in großer Sorge um ihr Idol sind.

Daniela Katenberger: Ihre Fans sind voller Sorge!

Das Danielas Followers in großer Sorge um die Katze sind, wird anhand einiger Kommentare unter Danielas Post deutlich. So schreiben sie: "Wie siehst du aus? voll schlecht" sowie "Lange Nacht gehabt?" Was Daniela genau fehlt, ist nicht bekannt. Ist zu hoffen, dass es der Katze bald wieder bessergeht! Wir drücken ihr jedenfalls die Daumen...