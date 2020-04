Daniela Katzenberger: Erschütterndes Geständnis! Große Sorge um Sophia

Reddit this

Im Juli letzten Jahres ist Costa Cordalis gestorben. Der Schmerz sitzt bei seiner Familie immer noch tief. Doch seine Enkelin Sophia versteht bisher noch nicht, dass ihr Opa nie wiederkommen wird...

Bittere Beichte von Daniela Katzenberger

Mama macht sich große Sorgen um ihre 4-jährige Tochter. "Letztens sagt sie zu mir: 'Ich will auch zu Opa in den Himmel!' Das klingt ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Dann muss man sich in diese kleine Kullerseele hineindenken", erzählt sie jetzt im Interview mit "Promiflash". "Für sie ist der Opa ja noch da – er ist nur oben auf einer Wolke. Sie weiß ja nicht, dass er tot ist."

Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Der Streit geht in die nächste Runde!

Besonders traurig: "Sie malt immer uns und dann malt sie den Opa, der auf der Wolke oben sitzt. Oma Iris, Oma Ingrid, Mama und Papa und dann malt sie den Opa oben auf der Wolke", so Daniela weiter. Klar, dass bei der Mama da fast die Tränen kommen...

Was ist bloß mit Danielas Gesicht passiert? Die schockierenden Bilder seht ihr im Video: