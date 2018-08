Daniela Katzenberger: Familien-Drama auf Mallorca!

Das war’s wohl mit der Ruhe: Bei (31) und Gatte (51) weht bald ein frischer Wind. Wie "Closer" exklusiv erfuhr, zieht Mama Iris Klein (51) jetzt auch nach Mallorca! Die -Blondine soll darüber allerdings nicht erfreut sein...

Die Kisten sind gepackt, die alte Wohnung in Ludwigshafen ist weitervermietet: In wenigen Wochen kehrt Deutschland den Rücken und zieht mit Ehemann Peter (51) auf die spanische Ferieninsel. Aus Maklerkreisen ist zu hören, dass sie ein schönes Haus mit großem Pool in der Nähe von Palma angemietet haben. Keine 25 Kilometer entfernt von Daniela, die mit ihrer Familie in Santa Ponsa lebt. Ob die Blondine über Mamas Auswanderpläne allzu begeistert ist? Gegenüber "Closer" bleibt Daniela diplomatisch und sagt: „Natürlich wünsche ich meiner Mutter viel Erfolg für den Start auf Mallorca.“ Dennoch gibt sie zu bedenken: „Iris stellt sich das so einfach vor, hier Geld zu verdienen. Aber im Winter ist auf Mallorca kaum was los. Schon viele Existenzen sind daran zerbrochen.“

Daniela Katzenberger macht sich Sorgen

Als "Closer" Iris auf diese Aussagen anspricht, sagt diese: „Wir gehen ja nicht auf die Insel, weil wir von Daniela leben wollen.“ Iris macht klar, dass sie und Peter ihr eigenes Geld verdienen möchten. „Wir haben die Mietverträge mit einer Kaufoption unterschrieben. Das Haus ist schön groß, bietet Platz für den Malerbetrieb von Peter“, so Iris Klein. Der Handwerker will auf Mallorca in seinem Beruf arbeiten, zudem auch als Personal Trainer tätig werden. „Darin ist er wirklich sehr gut!“, so Iris.

Daniela Katzenberger: Eiskalter Schachzug! Jetzt zeigt sie Krallen!

Begleitet werden die beiden nach "Closer"-Informationen von einem Kamerateam, ihre Reality-Doku soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

Daniela wird voraussichtlich nicht dabei sein. „Eine Familienversöhnung gehört für mich auch weiterhin nicht in die Öffentlichkeit“, erklärte die Katze. Dennoch bleibt Iris tapfer: „Lucas und Sophia freuen sich jedenfalls. Die Kleine will dann an den Wochenenden bei uns schlafen.“ Und Daniela besucht ihre Mama vielleicht ja doch mal wieder auf ein Leberwurstbrot.