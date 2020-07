Daniela Katzenberger: Familien-Drama auf Mallorca! Jetzt flippt sie völlig aus

Gipfeltreffen der griechischen Großfamilie – und die Katze mittendrin! Danielas Schwägerinnen Kiki und Eva Cordalis machen mitsamt Anhang Urlaub auf Mallorca, haben sich dafür bei Mama Ingrid einquartiert. Klar, dass bei so vielen Menschen mit so viel Temperament Vollalarm herrscht! „Die ganze Family ist da“, berichtet Dani auf Instagram. „Alle Geschwister von Lucas mit ihren Kindern, ihren Männern und ihren Hunden.“

Entspannte Stunden am Pool? Kann die Katze vergessen! Allein ihre vier Nichten und Töchterchen Sophia (4) sorgen für einen Geräuschpegel wie im proppevollen Freibad. „Da ist Full House! Ich glaube, wir sind zwölf Mann und drei oder vier Hunde. Es ist den ganzen Tag was los hier!“, berichtet Dani weiter. Klingt so, als würde ihr die Situation langsam über den Kopf wachsen…

Daniela Katzenberger ist mit den Nerven am Ende

Da hilft nur noch Nervennahrung. Leider nicht für Dani: „Das Krasse ist, dass fast alle vegan sind, und das heißt, es wird den ganzen Tag nur Gemüse und Obst gegessen.“ Danielas geliebte Leberwurst oder ein schönes Steak vom Grill sind da natürlich tabu. Stattdessen wird auf Rohkost rumgeknabbert. „Was man alles aus einer Zucchini machen kann…“, versucht Dani sich das Grünzeug schönzureden.