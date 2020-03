Daniela Katzenberger: Familien-Drama! Jetzt eskaliert die Situation auf Mallorca

Reddit this

Oh oh, das riecht nach neuem Familienkrieg im Hause Katzenberger-Klein. Gerade hatten sich die Wogen geglättet, da gießt Iris Klein auch schon wieder Öl ins Feuer...

Genau 24 Accounts folgt bei . Einer davon gehört ihrer Mutter . Fragt sich nur, wie lange die Katzen-Mama von ihrer Tochter noch ein Like bekommt. Denn mit ihrem momentanen Verhalten scheint sie sich selbst auf die Abschussliste zu befördern...

Daniela Katzenberger führt bereits seit einigen Tagen ihren ganz persönlichen Kreuzzug gegen Influencer bei Instagram. Der blonden Stimmungskanone hat es angesichts unsensibler Postings massiv die Laune verhagelt: „Ihr Lieben, ihr fragt mich immer noch nach Rabattcodes! Aber die Situation ist gerade mehr als beschi**en und ich möchte euch nicht weiter lustig Produkte vorstellen!“, wendet sie sich an ihre Follower – und greift VIPs, die weiterhin ihr Werbe-Ding durchziehen, in ihrem Statement an: „Ich finde das völlig daneben, unangebracht und respektlos!“, faucht die Katze. Und sie ist konsequent: Wer ihr nicht passt, wird blockiert. Das bekamen auch schon , oder zu spüren...

Bricht Daniela Katzenberger jetzt mit ihrer Mutter?

Das Problem dabei: Ausgerechnet Mama Iris Klein gehört zu den Insta- , die weiterhin fröhlich Produkte in die Kamera halten. Wie das bei ihrer Tochter ankommen dürfte, kann man sich leicht ausrechnen...

Daniela Katzenberger: Traurige Beichte über ihre Vergangenheit!

"Es gibt Menschen, die freuen sich über Rabattcodes, weil sie trotzdem online bestellen. Dann gibt es wieder Menschen, die sagen, dass Influencer ihren Job (den sie von zu Hause machen) nicht mehr ausüben sollen??? Warum???", ereiferte sich Iris Klein bereits kürzlich in ihren Storys und nahm damit auch Tochter Jenny Frankhauser in Schutz, die von Oliver Pocher wegen ihrer Insta-Werbung heftige Kritik bekam.

Bleibt zu hoffen, dass die Corona-Krise nicht zu einer neuen Familien-Krise bei Daniela Katzenberger und Mama Iris führt. Das Verhältnis von Mutter und Tochter gilt ohnehin als angespannt, in der Vergangenheit gab es schon öfter heftigen Zoff und zwischenzeitlich sogar Funkstille zwischen den beiden. Wenn Iris so weitermacht, klickt Dani vielleicht schneller auf den Entfolgen-Button als Iris Rabattcode sagen kann...

Hoppla, was ist denn mit Daniela Katzenbergers Gesicht passiert? Im Video seht ihr mehr: