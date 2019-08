Daniela Katzenberger: Familien-Sensation! Lucas ist sooo glücklich

Reddit this

Endlich kehrt etwas Ruhe ein! Nach dem Tod von Costa Cordalis ist seinen tief trauernden Hinterbliebenen offenbar klar geworden, dass die Familie das Wichtigste ist. Jedenfalls scheint sich das verkrampfte Verhältnis zwischen und ihrer Schwägerin Kiki Cordalis gerade wieder zu entspannen.

Zoff untereinander scheint bei Familie Katzenberger ja zur Tagesordnung zu gehören – doch damit soll jetzt Schluss sein: Wie es aussieht, haben Daniela und ihre Schwägerin Kiki das Kriegsbeil begraben! Wir erinnern uns: Danis Ehemann und seine Schwester waren musikalisch ein eingespieltes Team, sie traten seit Kindertagen zusammen auf, starteten mit Papa Costa und den gemeinsamen Hits richtig durch. Doch nach der Hochzeit von Dani und Lucas kam es offenbar nicht nur zwischen den beiden Frauen, sondern auch zwischen Lucas und Kiki zu immer mehr Reibereien. Kiki folgte ihrer Schwägerin zuletzt nicht mal mehr auf . Ein Blick in die jeweiligen Social-Media-Kanäle zeigte: Daniela und Kiki leben in so verschiedenen Welten, dass die Kluft unüberbrückbar schien.

Daniela Katzenberger lenkt ein

In Kikis Feed finden sich fast nur Sinnsprüche, kaum Selfies, ihre Kids zeigt sie dort gar nicht. Die Katze hingegen versorgt ihre 1,5 Millionen Insta-Follower mit täglichen Postings über ihre Beziehung, ihre Figur und Töchterchen Sophia. Ging Kiki vielleicht deshalb auf Abstand – auch zu ihrem Bruder? Denn Lucas stand von Anfang an fest zu seiner Liebsten: „Keine Familie kann glücklich sein, wenn die Frau des Hauses nicht glücklich ist“, betonte er einmal. Ein klares Statement. Und in den letzten Jahren stand er mit Kiki nie mehr gemeinsam auf der Bühne...

Doch dann starb – und plötzlich ist alles anders. Auf Kikis Instagram-Abo-Liste findet sich auf einmal Daniela, außerdem kommentierten die beiden jetzt auch noch einen Geburtstags-Post, den Lucas hochlud. Auf dem Foto sind er und Kiki als Kids zu sehen. „Love you, my brother! Happy Birthday“, schrieb Kiki versöhnlich dazu. Und unter diesen Glückwunsch postete Dani dann mehrere Herzen-Emojis…

Ist Dani und Lucas durch die gemeinsame Trauer etwa klar geworden, dass das Leben zu kurz ist für Familienstreit? Gut möglich! Denn auch Daniela und ihre Schwester Jenny Frankhauser (26), die seit Jahren keinen Kontakt mehr hatten, sind auf Versöhnungs-Kurs, wie Mama (52) "Closer" verriet: „Ich weiß, dass sie sich bald wieder vertragen werden.“ Klingt ganz danach, als gäbe es demnächst eine richtige Familien-Reunion!

