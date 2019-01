In einer intimen Beichte gibt Daniela Katzenberger nun unerwartete Einblicke in ihr Privatleben...

In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ihrer Tochter Sophia ein süßes Geschwisterchen schenken. Doch obwohl Daniela und Lucas ein zweites Kind definitiv nicht ausschließen, soll die Katze nach wie vor nicht schwanger sein. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Warum klappt es bei den beiden nicht mit weiterem Nachwuchs?

Wie Daniela nun verrät, haben sie und Mama eine Wette am Laufen, die Daniela und Lucas bei der Baby-Planung behilflich sein soll. So berichtet Daniela gegenüber "Bild": "Ich habe mit meiner Mutter jetzt eine Wette laufen: Wer von uns beiden kommt als Erste in Bikini-Form". Der Einsatz: Gewinnt Iris, schenkt Daniela ihr einen -Eingriff. Sollte die Katze gewinnen, spendiert Iris ihr ein romantisches Wochenende mit Lucas. Daniela fügt hinzu: "Dann klappt das auch mit dem zweiten Enkelchen". Doch warum hat es bis her noch nicht geklappt?

Obwohl Daniela und Lucas immer wieder zeigen, wie verliebt und glücklich sie miteinander sind, soll im Ehebett der beiden Flaute herrschen. Der Grund: Sophia schläft bei den beiden, sodass ihnen nur wenig Zeit für Zweisamkeit bleibt. Die Katze erklärt: "Da geht halt nichts". Bleibt somit nur zu hoffen, dass Dani die Wette mit Iris gewinnt und...