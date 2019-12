Reddit this

Daniela Katzenberger: Flucht nach Deutschland! Sie will nur noch weg

Sie lebt da, wo andere Urlaub machen. Doch Daniela Katzenberger will zurück in die Pfalz!

Sie erfüllte sich ihren großen Traum und wanderte vor einigen Jahren nach Mallorca aus – trotzdem zieht es Daniela Katzenberger (33) immer wieder in ihre deutsche Heimatstadt Ludwigshafen. Und nun gab sie auch noch zu, dass sie es auf der Baleareninsel manchmal schon fast nicht mehr aushält. Was das wohl für die Zukunft bedeutet?

Ob Daniela damit gerechnet hat, dass es für sie so schwer sein wird, der Pfalz den Rücken zu kehren? Denn auch wenn sich mittlerweile ihr ganzes Leben auf Mallorca abspielt – dort wohnt sie seit einigen Jahren gemeinsam mit Lucas (52) und Töchterchen Sophia (4), sogar Mama Iris (52) zog es auf die Insel –, manchmal plagt die Katze furchtbares Heimweh. "Man kriegt das Mädchen aus der Pfalz, aber nie die Pfalz aus dem Mädchen“, sagte sie mal.

Daniela Katzenberger leidet unter Heimweh

Gerade zeigte sie sich auf der Gästecouch ihres Bruders Tobias in Deutschland und erklärte: „Ich bin sehr heimatverbunden und muss immer wieder nach Ludwigshafen kommen!“ Daniela vermisst ihr geliebtes Leberwurstbrot, den gewohnten Dialekt und kühlen Winter. Besonders in der Vorweihnachtszeit wird sie ganz wehmütig. Und sie gab zu: „Ich habe dann so krass Heimweh, dass ich es manchmal auf Mallorca gar nicht mehr aushalte…“ Zieht sie deshalb vielleicht demnächst Konsequenzen und entscheidet, mit ihrer Familie doch wieder nach Deutschland zu gehen? Wir sind gespannt...

