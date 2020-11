Daniela Katzenberger: Frisuren-Kracher! Sie überrascht mit pinken Haaren

Daniela scheint in letzter Zeit gerne mal in andere Rollen zu schlüpfen. Immer wieder wird gemunkelt, dass sie und Ehemann Lucas Cordalis unter den Erdmännchen-Kostümen bei "The Masked Singer" stecken. Möglich wär's. Schließlich sind die beiden seit einigen Wochen in Deutschland. Ob sie wirklich die Erdmännchen sind, wird sich jedoch erst zeigen, wenn die Masken fallen...

Pikante Bilder von Lucas aufgetaucht! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: