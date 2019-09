Reddit this

Foto: Photo by Joshua Sammer/Getty Images

Wasserstoffblonde Haare und gehören zusammen wie Schnitzel zu Pommes. Eine neue Frisur kommt für den -Star eigentlich nicht infrage. "Ich werde an meiner Haarfarbe nichts ändern", stellte sie noch kürzlich klar. Doch jetzt überrascht Daniela auf ihrem -Account plötzlich doch mit einer neuen Farbe auf dem Kopf...

Daniela Katzenberger zeigt sich mit braunen Haaren

Mit brünetter Mähne und pinker Kappe strahlt Daniela in die Kamera. Die Fans sind begeistert von dem neuen Look. "Viel besser als Wasserstoffblond. Das ist schon seit Ewigkeiten out!", "Sieht super aus" und "Dunkle Haare stehen dir viel besser und es macht dich jünger", lauten nur einige der vielen Komplimente.

Ist die Frisur wirklich echt?

Doch zu früh gefreut! Die Katze erlaubte sich lediglich einen kleinen Scherz. Auf dem Bild trägt sie eine Perücke. "Falls mir eines Tages mal die Blondierung ausgehen sollte", kommentiert Daniela ironisch. Schon wenig später zeigt sie sich wieder mit blonden Haaren.

