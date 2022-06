Daniela Katzenberger: Gefährlicher Mager-Wahn! Sie greift zu neuen Mitteln

Daniela Katzenberger kann es einfach nicht lassen! Erneut teilt sie ihren Fans auf Instagram mit, dass sie an ihrem Summer-Body arbeiten will. Dieses Mal soll die ultimative Wunderwaffe eine Saftkur sein, mit der die TV-Blondine die Pfunde purzeln lassen will. Ganze 3 Tage nimmt Daniela dann nur Säfte zu sich. Uff... Ob Katzenberger das durchhalten wird?

Doch bevor es losgeht, will die Frau von Lucas Cordalis es ganz genau wissen. "Bevor ich mit der Saftkur starte, erst mal Taille messen", wie sie auf Instagram ihren Followern verrät. Was dabei rauskommt? Genau 75 cm!

Es ist das erste Mal, dass die Kult-Katze fastet. Daher war die Überraschung für den Morgenmuffel Danni groß, als ihr auffiel: "Hab by the way auch voll vergessen, dass ja auch kein Kaffee geht, wenn man entgiftet, verdammte Schei**e. Egal, muss!"