Daniela Katzenberger: Geheimnisvolle Nachricht an ihre Fans!

macht es spannend! Via " " läutete die Katze einen Countdown ein, der ihre Fans auf eine kleine Überraschung vorbereiten soll. Dass die Gerüchteküche dabei mächtig ins Brodeln gerät, ist klar. Lüftet Daniela jetzt endlich das Baby-Geheimnis?

Daniela Katzenberger: Liebes-Schock! Was läuft zwischen Lucas und DIESER Frau?

Daniela Katzenberger: Fans freuen sich auf ein Katzen-Baby!

Schon seit Monaten wird immer wieder darüber spekuliert, ob die Katze und Lucas dieses Jahr noch die Baby-Bombe platzen lassen. Auch Danis aktueller "Instagram"-Countdown lässt bei ihren Fans erneut das Baby-Feuer entfachen. So ist unter Danielas Post zu lesen: "Schwanger" sowie "Ich dachte auch sofort an Bauchbewohner". Doch liegen ihre Follower damit richtig?

Ist Daniela wirklich schwanger?

Das Daniela und Lucas durch den Countdown ihren Nachwuchs ankündigen, ist eher unwahrscheinlich. Viel mehr könnte Dani ihre Fans auf ein neues Projekt hinweisen, welches sie im Rahmen der Weihnachtszeit in Angriff genommen hat. Was es letztendlich aber wirklich ist? Wir werden es in zwei Tagen erfahren, so lange läuft nämlich nach der Katzen-Countdown.