Daniela Katzenberger gerührt: Sophia ist jetzt Ballerina

Süße Premiere bei Sophia Cordalis: Das Töchterchen von und Lucas hat seine erste Ballett-Stunde besucht!

Auf ihren Social Media-Kanälen gewährte die Katze ihren Followern einen ersten Einblick in das neue Hobby ihrer Prinzessin - und zeigte sich dabei selbst zu Tränen gerührt!

Facebook / Daniela Katzenberger

Im süßen rosanen Tütü wirbelte Sophia mit Dutt über das Ballettparkett und bringt damit nicht nur Mama Daniela zum Schwärmen:

"Ach Leute, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann oder, ob das nur so ein Mama-Ding ist. Sophia ist gerade das erste Mal im Ballett-Unterricht. Oh Gott, das ist so süß, mir kommen fast die Tränen", so die Katze auf .

Süße Ballerina : Sophia Cordalis in Pink. Instagram / Daniela Katzenberger

Ein emotionaler Tag für Daniela Katzenberger

Ihr Töchterchen als Mini-Ballerina zu sehen, löse in Daniela Katzenberger alle möglichen Gefühle aus:

"Keine Ahnung, ob ich übertreibe, aber ich finde das einfach so emotional, weil sie auch so schön mitmacht und so... Ich gehe echt kaputt", schwärmt die Katze lachend.