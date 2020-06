Daniela Katzenberger gibt Schauspiel-Unterricht

"Tu' mal so, als würde da vorne eine Leiche liegen!", wollte Daniela Katzenberger Christian in die hohe Kunst der Schauspielerei einweisen. Woher diese Annahme kam, ist klar. "Oh mein Gott", rief Christian, alles andere als überzeugend.

"Dann tu' mal so, als würde da eine Geldbörse liegen", wagte Daniela Katzenberger einen zweiten Versuch. Viel besser als vorher machte es Christian auch bei diesem Mal nicht. Er driftete in Richtung Over-Acting ab.

Da war Daniela Katzenbergers Expertentipp als Schauspielerin gefragt: "Du musst deine Augen ganz normal lassen, dein Gesicht!", rief Daniela Katzenberger empört und zeigte ihm, wie es richtig geht.

Leider fruchtete der Rat nicht wirklich und so nahm Daniela Katzenberger Christian mit zu einer professionellen Schauspiel-Lehrerin zum Unterricht. Dort musste nicht nur Christian, sondern auch die Katze selbst ran.

"Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, sehr sympathisch", lautete der erste Kommentar der Lehrerin.

"Das ist nichts, womit ich arbeiten kann", kam schließlich das finale Urteil. Schauspiel-Nieten? Daniela Katzenberger und Christian? NEIN - als es bei "Danielas Hochzeitsgeheimnis" darauf ankam, haben sich beide wirklich gut geschlagen. Frau Sabine ahnte bis zum Schluss nichts.