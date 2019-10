Daniela Katzenberger: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Oh je! Was ist nur bei los? Obwohl die Blondine eigentlich als echte Power-Frau bekannt ist, meldet sie sich nun mit einer traurigen Beichte zu Worte...

Daniela Büchner: Bittere Vorwürfe! Sie hat genug!

Daniela Katzenberger hat Herzprobleme

Wie Danni nun verrät, leidet sie unter Herzrhythmusstörungen. So erklärt sie im Interview mit " ": "Das fühlt sich an, wie so ein Paukenschlag, man nennt das, glaube ich, in der Fachsprache 'Extrasystol'. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand damit auskennt, aber das ist wie so ein kleiner Paukenschlag, der gegen die Brust donnert." Die Arme! Wie sie weiter erklärt, tritt dieses Phänomen meist in Stresssituationen auf...

Daniela muss Stress vermeiden

Vor allem Flüge stellten Danni immer wieder aufs Neue vor eine Zerreißprobe: "Ich habe das ganz oft im Flugzeug und ich denke dann sowieso immer: 'Okay, hier ist kein Arzt und ich bin ganz alleine.' Und ich fliege ja immer alleine von Mallorca nach Deutschland und zurück. Dadurch habe ich eine Zeit lang immer Panikattacken gehabt." Aber zum Glück steht ihr Ehemann Lucas Coradlis immer treu zur Seite und auch Danni hat ihr Schicksal mittlerweile akzeptiert: "Das ist einfach was, womit man leben muss. Das ist eine Laune der Natur."

Oh je! Werden Daniela und Lucas diese Hürde meistern?