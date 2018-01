Daniela Katzenberger: Große Sorge um Tochter Sophia!

Die neusten Nachrichten von Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia erschüttern momentan die Öffentlichkeit. Obwohl Daniela als Vorzeige-Mama bekannt ist, wird ihre Mutterrolle aktuell stark kritisiert. Ihre Fans sind voller Sorge: Geht es Sophia wirklich gut?

Auf den Social-Media-Kanälen von Daniela Katzenberger sind immer wieder neue Schnappschüsse von Töchterchen Sophia und Ehemann Lucas Cordalis zu sehen. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen ihre Fans das Leben der Katze. So auch jetzt! Fleißig kommentieren die Katzen-Followers einen ihrer neusten Facebook-Post. Zum Leidwesen von Daniela, sind darunter auch negative Bemerkungen zu finden.

Daniela Katzenberger wird kritisiert

In dem nesten Facebook-Post von Daniela Katzenberger ist ein Video zu sehen, in dem sie mit Töchterchen Sophia Schmetterlinge auf einer Bettdecke zählt. Sophia wechselt dabei zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch. Daniela scheint von dem Talent ihrer Tochter begeistert zu sein. Einige ihre Fans eher weniger. In den Kommentaren muss sich Daniela einer harten Kritik stellen. So schreibt einer ihrer Followers: "Oh Gott...gleich drei Sprachen in ihrem Alter". Daniela scheint dieser negativ-Kommentar nicht zu tangieren – zum Glück! Denn auch die positiven Kommentare unter dem Post zeigen Daniela: Sie macht als Mama alles richtig. So ist ebenfalls zu lesen: "Sooooo süssss deine kleine Maus" oder "Soooooo süß deine kleine Sofia". Da können wir nur zusimmen! Auch wir finden, Daniela macht einen super "Job" als Mutter!