Daniela Katzenberger: Große Sorge um Tochter Sophia!

Früh übt sich! (32) zieht sich wohl gerade ein kleines Künstler-Kätzchen heran, denn Tochter Sophia kann schon mauzen wie Mama. Das muss natürlich gleich per -Video geteilt werden: In dem Clip trällert die süße Maus den Prinzessinnen-Hit „Lass jetzt los“ aus dem Disney-Streifen „Die Eiskönigin“. Ihr offizielles Gesangsdebüt mit gerade einmal drei Jahren! Ganz Profi, darf Sophia bei Papa im hauseigenen Tonstudio ins Mikrofon singen und hinterher die fertige Version am Mischpult beurteilen.

Drillt Daniela ihre Tochter zum Star?

Auch Dani ist ganz aus dem Häuschen angesichts ihrer talentierten Tochter: „Mein Kind darf in Papas Tonstudio singen“, postet sie stolz dazu. Danielas Fans finden es allerdings nicht ganz so toll, dass die Pfälzerin ihre Tochter so früh schon ins Rampenlicht drängt. „Jetzt fängt auch die Mini-Katze an zu singen?“, fragt ein User bestürzt. Ein anderer merkt an: „Die Kleine steht doch eh schon zu viel in der Öffentlichkeit!“

Ob sich Daniela die Bedenken ihrer Follower zu Herzen nehmen wird, ist fraglich. Schließlich pusht sie Sophia, wo sie nur kann. „Sie kommt immer etwas durcheinander, weil sie so vielsprachig aufwächst“, gibt Dani beispielsweise zu. Klingt nach Überforderung...