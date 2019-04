Reddit this

Seit am 30. März ihre „Beach Bar Evergreen“ am Ballermann auf Mallorca im Beisein von etlichen -Sendern eröffnete, kann nicht mehr ruhig schlafen. Denn auf der beliebten Balearen-Insel beherrscht die einheimische Mafia alles. Im Visier der Ermittler: Disco-König Bartolomé Cursach, dem unter anderem der „Megapark“ gehört. Er und seine Leute sollen nicht zimperlich mit ihrer Konkurrenz umgehen. Erpressung, Quälerei, Schutzgeld – auch die örtliche Polizei mischt seit Jahren mit, wenn es darum geht, Mitbewerbern des „Megaparks“ das Geschäft zu verleiden.

Ivo Erasmo, der in Palma zwei Cafés eröffnet hatte, berichtet: „Sie schicken eine erste Patrouille vorbei, um zu sehen, was da läuft. Danach beginnen sie mit Besuchen, einer nach dem anderen, bis sie mit dir Schluss gemacht haben.“ Und das ist scheinbar durchaus wörtlich gemeint: Der einstige „Bierkönig“-Besitzer Manfred Meisel wurde 1997 zusammen mit seinem Sohn und einer Angestellten buchstäblich hingerichtet, der Täter bis heute nicht gefasst.

Auch Thekenkräfte wie Uwe aus dem „Bierkönig“ oder Ilse aus dem „Klabautermann“ wurden ermordet aufgefunden. Inzwischen ist Iris Klein nach Streitigkeiten mit ihren Geschäftspartnern aus dem Gastro-Geschäft ausgestiegen, und es kommt noch dicker: Die Bar wird wenige Tage nach der Eröffnung sogar komplett schließen! Das bestätigte auch Justine Heindle in ihrer -Story. Was genau passiert ist, will bisher aber niemand verraten…