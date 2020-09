Daniela Katzenberger: Großes Drama um Tochter Sophia!

Wie Daniela Katzenberger nun berichtet, kann sie einfach nicht fassen, dass ihr im Netzt so viel Hass entgegen schlägt. So verrät sie nun in ihrer Instagram-Story: "Es gibt Leute, die im Internet ganz viele Hass-Kommentare schreiben oder – wie in meinem Fall – sogar ganze Hass-Seiten führen. Die schreiben Texte, basteln Collagen. Diese Leute widmen mir ganz viel Zeit. (…) Und deswegen muss man es auch als Kompliment sehen." Oh je! Ehrliche Worte, die zeigen: Danni probiert einen Weg zu finden, um mit diesen Hass-Kommentaren umzugehen. Doch damit nicht genug...