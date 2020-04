Daniela Katzenberger: Haar-Hammer! Sie zeigt ihre neue Frisur!

Haarige bei ! Mit ihrem jüngsten Post sorgt die Blondine via Instagram nun für mächtig Aufsehen!

Daniela Katzenberger zeigt ihre neue Frisur

Erst vor knapp neun Monaten präsentierte Danni ihren Fans ihre Kurzhaarfrisur und bewies, dass sie auch ohne blonde Mähne einfach spitze aussieht! Doch wie es scheint, will Danni langsam zu ihrer alten Haarlänge zurückkehren. So zeigt sie jetzt in ihrem jüngsten -Post, dass sie ihre Haare mittlerweile wieder bis zur Schulter trägt. Sie kommentiert zu dem Foto: "Wird langsam wieder." Das so ein Schnappschuss von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Dannis Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto der deutlich wird, hat Danni bei ihren Fans mit ihrem neuen Haar-Look voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Das sieht richtig gut aus Daniela, warum lässt du sie nicht so" sowie "Ohhh die Länge steht dir auch einfach soooo gut." Ob Danni ihre Haare jetzt wohl weiter wachsen lässt? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns auf das nächste Frisuren-Update der Beauty!

