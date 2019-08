Daniela Katzenberger: Haare ab! Sie verabschiedet sich von Extensions

Von ihrem Markenzeichen kommt einfach nicht los: Die platinblonden Extensions gehören einfach zu ihrem Look wie damals die tätowierten Augenbrauen. Doch von Zeit zu Zeit kommt die lange Mähne ab und die Katze präsentiert ihr Naturhaar. Jetzt ist es mal wieder soweit...

Bei zeigt sich die 32-Jährige mit kurzen Haaren, und die stehen ihr diesmal ganz schön zu Berge. Ob im Bett oder vor dem Ventilator - Daniela Katzenberger setzt momentan auf Struwwelpeter-Look.

Daniela Katzenberger: Neue Frisur

Offenbar genießt die Kult-Blondine die neu gewonnene Freiheit auf dem Kopf und experimentiert mit ihrer Kurzhaarfrisur so lange wie möglich. Viel Zeit dürfte sie nämlich nicht haben, bis beim nächsten Frisörtermin die Extensions wieder drangeschweißt werden. Ohne Signature-Look hält es Daniela Katzenberger schließlich nie lange aus.

Die Fans feiern Dani allerdings für ihre neue Frisur. "Geiles Bild", "Schaff dir diese Zottel ab und trage dein Haar in Schulterlänge, ohne diese schreckliche Haarverlängerung. Das brauchst du nicht!" oder "Einfach nur mega!", lauten die begeisterten Kommentare. Daniela Katzenberger kündigte allerdings bereits an: "Ich trage meine Haare am liebsten so wie sie mir selbst gefallen." Das bedeutet dann wohl: mit Extensions.