Daniela Katzenberger: Heftige Ansage gegen Mutter Iris Klein!

Es ist ein Drama in unzähligen Akten. Nach fast genau 20 Jahren Beziehung zerbrach die Liebe zwischen Iris Klein und ihrem Ehemann Peter. Für Daniela und Jenny war der 55-Jährige eine Art Ziehvater, doch die beiden wollen mit dem vermeintlichen Ehebrecher nichts mehr zu tun haben. Aufopfernd kümmert sich vor allem Daniela aktuell um ihre Mutter. Räumte mit ihr gemeinsam sogar die Finca auf, die auch für sie und Töchterchen Sophia zu einem Zuhause wurde. Beim Ausräumen weinten die beiden bittere Tränen. "Ich war hier unendlich glücklich", zeigte sich Iris Klein bei Instagram wehmütig, während sie ihre letzten Habseligkeiten aus der Finca räumte. Auch hier konnte sich die 55-Jährige auf ihre Tochter Daniela verlassen, die fleißig mit anpackte. Für Mutter und Tochter war der Auszug keineswegs einfach: sowohl der 55-Jährigen als auch der sonst so gut gelaunten Katze kullern dicke Tränen über das Gesicht – absolut verständlich!

Doch nicht nur diese Situation macht Daniela zu schaffen. In das Affären-Scharmützel ihrer Mutter und ihres Stiefvaters wurde sie unfreiwillig hineingezogen – und obwohl sie damit kaum etwas zu tun hatte. Sie sei "keine Eheberaterin", erklärte sie damals in ihrer Instagram-Story. Doch anstatt kürzerzutreten und auch Daniela damit zu schützen, goss Iris immer mehr Öl ins Feuer und postete nahezu täglich neue Anschuldigungen. Daniela wurde das zu viel. Auch körperlich ging es ihr immer schlechter. Sie zog sich aus Selbstschutz zurück und appellierte an Iris: "Das Herz muss noch begreifen, was der Kopf schon längst weiß. Aber sie schafft das. Sie wird und sie muss!" Und weiter: "Sie ist nicht die erste und auch nicht die letzte Frau, die von ihrem Mann beschissen wurde. Sie packt das", zeigt sie sich zuversichtlich. Bleibt also zu hoffen, dass es zum Wohle aller endlich ruhiger wird und Gras über die ganze Sache wachsen kann. Nur so findet auch Daniela endlich wieder ihren Frieden…

