Daniela Katzenberger: Heißer Flirt mit einem anderen Mann!

Heißer Flirt auf Mallorca

In ihrer Instagram-Story erzählt Dani, dass sie an einer Tankstelle verzweifelt versucht hat, das Scheibenwischwasser nachzufüllen. Dabei stellte sie sich ziemlich ungeschickt an. "Das hat so ein junger Spanier beobachtet. Der kam dann irgendwann rüber", erzählt die 33-Jährige. "Irgendwann habe ich dann gecheckt, dass der mich voll anbaggert. Der war vielleicht Anfang 20 dieser Typ. (...) Und dann dachte ich mir: Krass! Nach 12 Jahren werde ich das erste Mal angebaggert, ohne, dass der Typ weiß, dass ich Daniela Katzenberger bin. Und das klingt so arrogant, aber das ist wirklich so. Auch vor Lucas war das ja immer so."

Daniela erzählt, dass früher viele Männer ihre Bekanntheit als Vorwand genutzt haben, um sie anzusprechen. Umso schöner war es für sie, dass der junge Mann nicht wusste, dass sie berühmt ist. "Ich werde nie angebaggert", gesteht Dani. "Irgendwie war das ein schönes Kompliment!" Den kleinen Flirt dürfte Lucas ihr sicherlich verzeihen...

Liebes-Drama! Zerstört dieses Model die Ehe von Daniela Katzenberger?