Daniela Katzenberger: Heißes Nackt-Foto in der Küche!

Daniela Katzenberger ganz nackt - was ist denn da los? Bei ihren neuesten -Fotos muss man wirklich zweimal hinsehen, um zu erkennen: Es ist nicht wirklich die Katze, die hier die Hüllen fallen lässt. Sie trägt nur eine ziemlich schlüpfrige Schürze...

So sieht es also aus, wenn in der Küche steht! Erst kommt sie mit heißer Strapsen-Schürze um die Ecke, und dann legt sie noch mal nach - und zwar ganz nackt. Nur zwei Tomatenscheiben auf den Nippeln und ein Basilikum-Blättchen auf dem Schoß verdecken das Wichtigste – auf der Schürze natürlich.

Daniela Katzenberger mit Nackt-Schürze Foto: Instagram

Daniela Katzenbergers Nackt-Auftritt begeistert Lucas

Auf die Frage, welche Nackt-Schürze Lucas besser gefällt, muss er erstmal überlegen. Während er von dem Anblick hin und weg ist, kommen Daniela Katzenberger erste Zweifel an ihrem Nackt-Look. "Es müsste nur realistischer sein...", grübelt sie und zupft an der Schütze herum.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Dicke Luft auf Mallorca

Für welche Schürze sich Lucas am Ende entschieden hat, erfahren die User übrigens nicht mehr. Und was Dani gekocht hat, ebenfalls nicht. Aber das bleibt bei diesem Anblick wohl eh Nebensache...