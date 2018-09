Heißer geht definitiv nicht! Dass Daniela gerne mal Einblicke in ihr Privatleben gibt, ist bekannt! Mit ihrem neusten Foto sorgt sie jetzt jedoch für besonders viel Aufsehen! Der Grund: Daniela präsentiert sich ihren Fans "nude" in sexy Pose! Das dieses Bild vor allem alle Männerherzen höher schlagen lässt, ist klar. So freizügig bekommt die Katze schließlich sonst nur Ehemann zu sehen...

Daniela Katzenberger: "Mamas dürfen auch sexy sein"

Daniela Katzenberger: Sexy nude Schnappschuss!

Oh, là, là! Was wohl Ehemann Lucas Cordalis über dieses Foto denkt? Dass Daniela eine echte Social-Media-Königin ist, ist keine Neuheit mehr! Immer wieder postet die Katze in ihrem " "-Account Bilder, die sie in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zeigen. Vor allem Danielas "Natural"-Fotos genießen dabei besonders hohe Popularität. Während andere immer wieder probieren, sich von ihrer besten Seite zu zeigen, teilt Daniela auch mal ein Foto von sich, auf dem sie vollkommen ungeschminkt, verschlafen oder abgespannt wirkt! Von Filtern und Co. keine Spur. Einer ihrer neusten Schnappschüsse schlägt jetzt jedoch alle Rekorde! Der Grund: Daniela zeigt sich sexy im Pool posierend. Doch damit nicht genug! Es scheint, als hätte Daniela diesmal ihr Bikini-Oberteil einfach weggelassen - so sehen es zumindest ihre Fans...

Daniela Katzenberger: Nude ohne Bikini?

Während Daniela sich schon in der Vergangenheit immer wieder im Bikini ablichten ließ, erweckt ihr neustes Pool-Foto den Eindruck, als ob Dani den Bikini einfach wegelassen hätte - diese Meinung vertreten jedenfalls ihre treuen Followers. So schreiben sie unter den "Instagram"-Post der Blondine, der sie mit Sonnenbrille und übergroßem Hut im Pool zeigt: "Auf dem Bild denkt man, dass du gar nichts an hast“ sowie "Bist du nackt?" Ehrliche Worte, die zeigen: Dani sorgt mit ihrem Schnappschuss bei allen Katzen-Fans für mächtig Wirbel. Ob die Katze jedoch wirklich nackt ist, verrät uns Dani nicht. Aus ihrem "Herz-Sonnenbrillen-Emoji" lässt sich jedenfalls keine Antwort ableiten. Weniger Aufmerksamkeit würde sie für einen "non-nude-Look" jedenfalls nicht erhalten. Dies wird zumindest an einigen Bikini-Schnappschüssen aus der Katzen-Vergangenheit deutlich!

Daniela Katzenberger: Nude im Bikini!

Obwohl die Katze mit ihrem "oben ohne" Foto bei ihren Fans definitiv ins Schwarze getroffen hat, konnte sie ihre treuen Anhänger auch schon in der Vergangenheit mit sexy Bikini-Bildern von sich begeistern. Dabei teilte Dani in ihrem "Instagram"-Account immer wieder Schnappschüsse von sich, die sie in heißer Bademode zeigen. Das dies auch ihren Fans gefällt, wird vor allem anhand der Vielzahl von Komplimenten unter ihren Bildern deutlich. So ist beispielsweise zu lesen: "Ganz tolle Figur, wunderschön fraulich" sowie "So ne Katze macht sich auch gut ohne Fell...." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob die Katze uns in der nächsten Zeit mit noch mehr "nude"-Bildern verwöhnen wird? Wir können gespannt sein...