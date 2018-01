Daniela Katzenberger: Hiermit bestätigt sie das offizielle Ende!

Seit Monaten wird immer wieder über den Streit zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser berichtet. Von Versöhnung keine Spur – bis jetzt! Erst kürzlich überraschte die Katze ihre Fans mit einem rührenden "Instagram"-Post, der sich an Jenny richtete. Nun findet Daniela in einem "Facebook"-Live Video erneut rührende Worte, die das offizielle Streit-Ende zwischen den beiden Schwestern bestätigen.

Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Schwester Jenny Frankhauser!

Daniela Katzenberger unterstützt Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser hat es momentan nicht leicht! In "Das Dschungelcamp" kämpft die kleine Schwester der Katze um die begehrte Dschungel-Krone. Daniela scheint ihr dabei nur das Beste zu wünschen. Mit einem "Instagram"-Post an Jenny, zeigte Daniela erst kürzlich, dass sie ihrer Halbschwester im Dschungel mental unterstützt.

Daniela Katzenberger wendet sich an ihre Fans

In einem "Facebook"-Live Video wendet sich Daniela nun erneut an ihre Fans und findet liebevolle Worte für Jenny. So erklärt Daniela: "Das, was ich über sie denke und was ich für sie empfinde, das habe ich heute gepostet. Das habe ich auch schon die ganze Zeit so gesagt. Immer wenn ich auf das Thema angesprochen wurde, auf Jennifer, habe ich immer gesagt, dass ich ihr alles Gute wünsche."

Es wird offensichtlich: Obwohl in den letzten Monaten immer wieder darüber berichtet wurde, dass sie Schwestern im Streit sind, scheint Daniela nun auf Versöhnungs-Kurs zu sein.